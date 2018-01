Vlaamse subsidies voor kunstonderwijs 22 januari 2018

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) maakte recent subsidies vrij voor energiebesparende maatregelen in de schoolgebouwen van het deeltijds kunstonderwijs. Midden vorig jaar konden scholen projecten indienen waarvoor men een toelage hoopte te bekomen. In groot Antwerpen werd er geld vrijgemaakt voor de Academie Beeldende Kunsten in Berchem (240.102 euro), de Polderstadschool in Hoboken (160.958 euro), de Academie Muziek-Woord in Deurne (89.021 euro) en de Academie Beeldende Kunsten in Merksem (239.872 euro). (KDC)