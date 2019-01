Vlaams geld voor Wolvenberg, Sint-Anneke én nieuw sociaal centrum Minister Liesbeth Homans (N-VA) gunt Antwerpse projecten ruim 1,7 miljoen euro subsidies BJS

09 januari 2019

Vlaams minister van Stedenbeleid en Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) kent ruim 1,7 miljoen euro toe drie Antwerpse projecten. Natuurgebied Wolvenberg, Sint-Anneke Plage én een toekomstige sociaal centrum mogen op centen rekenen.

Liesbeth Homans lanceert in haar hoedanigheid van Vlaams minister van Stedenbeleid elk jaar een oproep aan de steden om met vernieuwende initiatieven voor de dag te komen. Daaruit worden projecten dan gekozen die in aanmerking komen voor subsidies. Het thema is jaar “Groen en blauw in de stad”.

Een premie van 270.000 euro gaat naar het natuurgebied Wolvenberg in Berchem en wordt gebruikt om waterbuffers mee te financieren. De buffers komen er om de wijk Oud-Berchem bij hevige regenval te beschermen tegen wateroverlast.

Ook de herontwikkeling van Sint-Anneke Plage krijgt centen: een subsidie van 97.000 euro. De stad keurde in 2016 al een masterplan goed voor het gebied. Er komt een noodzakelijke dijkverhoging en het parkgebied wordt omgevormd naar een natuurlijker rivierenlandschap. Bewoners, ondernemers en overheden worden gevraagd om mee te participeren. De subsidies gaan naar het verwijderen van verharde delen en die te vervangen door groen.

Minister Homans, ook bevoegd voor Armoedebestrijding, pompt ook 1,4 miljoen euro in sociale infrastructuur in Antwerpen. Er komt in Antwerpen Noord een nieuw sociaal centrum. Bedoeling is om personeel van de stad Antwerpen, VDAB en het integratie- en inburgeringscentrum Atlas bij elkaar te zetten. “De wijk Antwerpen Noord wordt geconfronteerd met een sterke stijging van het aantal vluchtelingen en nieuwkomers en krijgt hierdoor te maken met een nieuwe armoede uitdagingen”, aldus de minister.