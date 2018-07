Vijf beschadigde voertuigen na crash met bestelwagen 24 juli 2018

02u41 0

Op de Binnensingel in Berchem zijn vijf wagens beschadigd geraakt bij een ongeval. Een bestelwagen reed donderdagavond om een nog onbekende reden in op een geparkeerd voertuig, dat door de impact tegen een andere geparkeerde wagen geduwd werd. Die wagen raakte op zijn beurt een derde wagen en kwam terecht op de rijbaan, waar een andere bestuurder een aanrijding niet kon vermijden. De bestelwagen zelf eindigde op het fietspad. De beide bestuurders en hun passagiers liepen lichte verwondingen op, maar hadden geen nood aan verzorging. In totaal moesten drie voertuigen getakeld worden omdat ze niet meer rijvaardig waren. (BSB)