Verdachte vrachtwagen met vals chassisnummer getakeld Sander Bral

08 maart 2019

15u47 0

Het politiewijkteam Centraal-Station van regio centrum werd recent gecontacteerd door een burger met betrekking tot een verdachte vrachtwagen die al een maand lang geparkeerd stond op de Zurenborgbrug in Berchem. Twee inspecteurs van het wijkteam gingen over tot een controle en ontdekten dat de opligger van de vrachtwagen geseind stond, het chassisnummer werd bovendien op illegale wijze gewijzigd. Uiteindelijk werd de vrachtwagen getakeld onder begeleiding van het wijkteam. Hij zal verder onderzocht worden om te achterhalen wie de vrachtwagen had achtergelaten en waarom.