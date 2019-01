Van Marsenillestraat afgesloten na melding van gasgeur Sander Bral

29 januari 2019

Een gasgeur aan de Van Marsenillestraat zorgde maandagavond rond negen uur voor paniek in Berchem. In de straat waren eerder in de dag nog werken uitgevoerd. Hoewel er ter plaatse een geur van gas werd waargenomen, kon de brandweer geen gas detecteren. Wellicht was een ondergrondse kortsluiting de oorzaak van de geurhinder. Eén zijde van de straat viel zonder stroom. De nutsmaatschappij kwam ter plaatse om het probleem op te lossen. De hele tijd bleef de straat afgesloten voor het verkeer. Er vielen geen gewonden.