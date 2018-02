Uitzendbureau Festen is failliet 28 februari 2018

De rechtbank van koophandel in Antwerpen heeft Festen, het bedrijfje uit Berchem dat flexibele medewerkers levert aan horecabedrijven, failliet verklaard. Festen had de boeken vorige week dinsdag neergelegd. De rechtbank heeft een curator aangesteld, die het faillissement verder moet afhandelen.





Festen ontstond in 2007 in het Antwerpse studentenmilieu en leverde jarenlang personeel - vooral studenten - aan festivals, organisatoren van evenementen en cateraars.





De zaakvoerder van Festen is eveneens de man achter De Serre, een lunchzaak in de Lange Gasthuisstraat, en Forganiser, een app die horecabedrijven en werknemers met elkaar in contact brengt. Het faillissement van Festen zou geen invloed hebben op die laatste twee firma's. (BJS)