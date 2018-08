Tuinstraten in Oud-Berchem op komst 29 augustus 2018

De eerste werken aan de vier tuinstraten in Oud-Berchem - die de bewoners al in oktober 2016 mee hielpen ontwerpen - gaan eind oktober 2018 van start. Het gaat om de Wasstraat, de Woeringenstraat, de Berthoutstraat (enkel het deel tussen de Walemstraat en de Van Campenhoutstraat) en De Brouwersstraat. De eerste werken worden eind oktober uitgevoerd door de nutsmaatschappijen. Zij zullen de ondergrondse netwerken volledig vernieuwen. Verwacht wordt dat deze werken enkele maanden zullen duren. Pas daarna kan de aanleg van de tuinstraten zelf beginnen. Een concrete timing is er nog niet. (BJS)