Terugronde begint met toppers voor Lierse en Malle-Beerse

futsal eerste nationale

Voor de eerste wedstrijd van de terugronde staan er voor zowel Proost Lierse als KK Malle-Beerse meteen stevige toppers op het programma.





Lierse krijgt bezoek van FT Charleroi, dat de zevende plaats wil behouden, terwijl de Lierenaars nog steeds een plek in de eindronde als doelstelling hebben. Coach Stefan De Smet kan tegen de Henegouwers op een compleet team rekenen en gaat voor de zege in de eigen sporthal. Lierse plaatste zich eerder ook al voor de kwartfinales van de beker van België en wil de winnende lijn doortrekken.





Ook KK Malle-Beerse staat voor een absolute topmatch thuis in de Mintjens Arena tegen kampioen en bekerhouder Halle-Gooik. Malle-Beerse sprokkelde afgelopen week de brooddnodige drie punten uit de match bij Eisden-Dorp, zij het met nipte 2-3-cijfers. Ook vanavond tegen de kampioen kan coach Frank Belmans niet beschikken over zijn doelman Van Leeuwen, die geschorst is. Voor de rest is de kern compleet. (EJB)