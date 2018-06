Staking bij AG Insurance 11 juni 2018

Vijf vakbondsfracties bij AG Insurance roepen op om vandaag het werk neer te leggen op het hoofdkwartier in Berchem. Ze protesteren daarmee tegen het feit dat de directie een nieuwe CAO wil doordrukken waar slechts één vakbondsfractie, de christelijke LBC-NVK, zich akkoord mee verklaarde. Om alle stelsels van extralegale voordelen binnen de groep op elkaar af te stemmen, wilde de verzekeraar de cao's wijzigen. Onder meer latere uurroosters, drastische wijzigingen van de pensioenplannen en een stagnatie van de lonen sinds 2002 zijn de bonden een doorn in het oog. 1.800 personeelsleden tekenden een petitie waarin gevraagd wordt om de ondertekende nieuwe CAO weer in te trekken. (DILA)