Stadion Berchem Sport moet dicht HOOFDTRIBUNE DREIGT VOLGENS STABILITEITSONDERZOEK IN TE STORTEN

25 augustus 2018

02u46 0 Berchem IJskoude douche voor Berchem Sport: net voor de start van het nieuwe seizoen in Tweede Amateurliga is de hoofdtribune afgekeurd. Het risico op instorting is té groot, zo blijkt na onderzoek door een stabiliteitsbureau. Een tijdelijke, overdekte stellingtribune zou klaar zijn tegen 23 september.

Na de degradatie uit Eerste Amateurliga moet de derde traditieclub uit Antwerpen een nieuwe opdoffer verwerken. De enige overblijvende tribune in het Ludo Coeckstadion - de andere tribunes werden deze zomer gesloopt - is te onveilig geworden. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) kan niet anders dan hem sluiten. "We kregen het slechte nieuws donderdag en zijn vrijdag met de stad gaan samenzitten. Dit was even slikken, want we hoopten toch nog een paar jaar verder te kunnen", reageert voorzitter Karel Van Daele. "Gelukkig kunnen we onder de tribune nog alles gebruiken, zoals ons clublokaal, het secretariaat en de kleedkamers. Het is nu zo, we hebben al meer moeilijke momenten overleefd. We rekenen erop dat we op 23 september thuis tegen Sint-Niklaas zullen spelen." Dat kan omdat de stad een tijdelijke tribune met 669 zitplaatsen zal optrekken. Dat kan net volstaan om het gebruikelijke aantal toeschouwers een plek te geven. "Intussen gaan we grondig bekijken hoe we de gesloten tribune voldoende kunnen verstevigen zodat een deel ervan weer open kan en veilig genoeg wordt bevonden door een stabiliteitsingenieur", zegt Tom Brees, kabinetsadviseur van Sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA).





3,3 miljoen euro

Twee thuismatchen van Berchem Sport verhuizen nu naar het terrein van de tegenstander: op zondag 26 augustus wordt naar Nijlen uitgeweken voor een oefenduel, zaterdag 1 september speelt geel-zwart in Bocholt zijn eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. De lamentabele toestand van de hoofdtribune illustreert de noodzaak van een gemoderniseerd stadion op het Rooi. Die plannen zijn er ook. De stad legde er al een budget van 3,3 miljoen euro voor vast. Tom Brees: "In het voorjaar van 2019 bouwen we een nieuwe, overdekte staantribune aan de kant van de Roderveldlaan. Eind 2019 moeten de nieuwe kleedkamers en de cafetaria voor de jeugd klaar zijn. Normaal gezien zouden we de hoofdtribune tegen 2020 grondig renoveren. Ik sluit niet uit dat uit onderzoek naar voren komt dat zo'n renovatie economisch onverantwoord is. Maar nu loop ik vooruit."





Eerste zorg is nu dat de club snel weer in eigen huis kan spelen.