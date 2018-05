Spectaculaire crash in Berchem: Tesla knalt met hoge snelheid op geparkeerde oplegger, inzittende zwaargewond Patrick Lefelon TT

10 mei 2018

11u19

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 618 Berchem Rond 2 uur vannacht is een Tesla op een geparkeerde oplegger geknald op de Roderveldlaan in Berchem (Antwerpen). Daarbij vielen twee gewonden. Eén jongeman van 25 jaar werd licht gewond. Een tweede man (30) is zwaar gewond, maar niet in levensgevaar.

Volgens Willem Migom, woordvoerder van de lokale politie, reed de Tesla met hoge snelheid richting Mortsel. "Wie er achter het stuur zat, weten wij niet. Kort na het ongeval kwam nog een derde man ter plaatse. Hij zou ook in de auto gezeten hebben en wordt door het lichtgewonde slachtoffer als chauffeur aangeduid. Voor het onderzoek beschouwen wij twee mannen nu als chauffeur. Eén van hen, de dertiger, legde een positieve ademtest af. Die man had ook een rijverbod." Zelf verklaarde de 25-jarige man die ongedeerd bleef echter dat de zwaargewonde, een 30-jarige man, met de wagen had gereden.

Een getuige legde de politie uit dat de Tesla Model S zeer snel reed. Ter hoogte van het voetbalstadion van Berchem zou de wagen een borduur hebben geraakt en een klapband gekregen. Aan het traject van de wagen net voor de crash te zien, reed die volgens de lokale politie in ieder geval "niet op een normale manier".

Dat kan verklaren waarom de chauffeur de controle over het stuur verloor en enkele honderden meter verderop aan de linkerkant van de straat op een oplegger knalde. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht. Het labo en een verkeersdeskundige kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

"Met andere wagen misschien niet overleefd"

In een reactie op het accident, legt Byron Soulopoulos, voorzitter van Tesla Owners Club Belgium, uit hoe een Tesla zijn inzittenden beschermt tegen accidenten: "Een Tesla is uitgerust met sensoren die de omgeving 360° controleren op gevaren. Dankzij die beveiliging komen de inzittenden levend uit de auto in Berchem. Met een andere auto hadden zij dit ongeval misschien niet overleefd."

"Voor het overige heeft het ongeval niets te maken met het merk Tesla", zegt Soulopoulos. "Het is veroorzaakt door het onverantwoord rijgedrag van dronken jongeren. Wereldwijd wordt 97% van de ongevallen door een menselijke fout veroorzaakt. Het sensorensysteem en de Auto Pilot van Tesla schakelen die menselijke fouten uit. De auto reageert zelf op gevaren. Ik spreek uit ervaring. Dankzij Auto Pilot ben ik al drie keer aan een ongeval ontsnapt. Bijvoorbeeld toen mijn Tesla reageerde op een vrachtwagen die mij rechts achteraan dreigde aan te rijden. Voor ik het goed en wel besefte, had de Auto Pilot al een uitwijkmanoeuvre gemaakt."

Het ongeval in Berchem gebeurde met een Tesla S. Deze gezinswagen heb je vanaf 72.000 euro, btw inbegrepen.