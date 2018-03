Sp.a: "Stad wil jeugdkantine Berchem Sport slopen" 22 maart 2018

Karim Bachar (sp.a) maakt zich zorgen over de toekomst van de Vriendenkring Jeugd van Berchem Sport. Zorgenkind is de jeugdkantine die volgens Bachar gesloopt zal worden zonder dat de stad een alternatief voorziet. "De jeugdwerking haalt haar inkomsten uit die kantine. Die inkomsten zijn broodnodig om autonoom, los van het betalend voetbal van de eerste ploeg, te kunnen blijven bestaan", stelt Bachar. Het stadion van Berchem Sport wordt stelselmatig gerenoveerd. Daarvoor zal ook de jeugdkantine moeten wijken. "Als de kantine dan toch weg moet, zorg er dan voor dat er een andere, desnoods tijdelijke kantine komt, zodat de jeugdwerking met meer dan 400 spelers kan worden voortgezet", aldus Bachar. De stad countert door te zeggen dat ze continu in overleg is met de club over de renovatie van het stadion. "Wij benadrukken dat de jeugdkantine niet zal wijken alvorens er een alternatief is. Hetzij in de vorm van containers, hetzij in nieuwbouw. Er zijn verschillende mogelijkheden", klinkt het bij het kabinet van schepen voor Sport Ludo Van Campenhout. (ADA)