Schelpstraat krijgt nieuw speelterrein 09 augustus 2018

Het speel- en sportterrein aan de Schelpstraat in Berchem krijgt dit jaar nog een make-over.





Het terrein wordt verdeeld in drie zones. Aan de kant van Klokstraat komt een sportzone met een voetbalveldje, een basketbalveldje in schelpvorm en een zithek voor supporters. Centraal komt er een speelzone voor de kleinste kinderen (0 tot 3 jaar) met een groep speelhuizen om in te spelen en een peuterschommel met zitje. Tot slot komt er aan de kant van de Krijtstraat een speelzone voor kinderen vanaf 4 jaar met een grote klimtoren in de vorm van een schip, een schommel en een evenwichtsparcours met loopbruggen, hangtouwen en stappalen.





De werken starten normaal gezien op maandag 3 september 2018. Eind augustus vinden er al voorbereidende afbraakwerken plaats. Als alles volgens plan verloopt kan er in de herfstvakantie gespeeld worden. (BJS)