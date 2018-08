Rolstoelgebruikers voeren actie tegen reserveringsregel 23 augustus 2018

02u29 0 Berchem Rolstoelgebruikers gaan vrijdag actie voeren aan de bushaltes van het station Berchem. Ze willen aanklagen dat ze elke keer dat ze een bus of tram van De Lijn willen nemen, op voorhand moeten reserveren.

Hoewel De Lijn de laatste jaren een enorme inhaalbeweging gemaakt heeft, zie je toch bijna nooit rolstoelgebruikers op de bus of tram, zegt de vzw. "En dat is het gevolg van een totaal onnodige regel: je moet elk ritje reserveren. Ook al zijn bijna alle bussen en de helft van alle trams toegankelijk." De ambassadeurs van Onafhankelijk Leven gaan vrijdag zonder reserveren de bus op en elke chauffeur die zonder morren helpt, krijgt een bloemetje en een bedankingskaartje.





Opstapjes

"We hopen dat rolstoelgebruikers in heel Vlaanderen dit initiatief verderzetten de komende maanden. De Lijn wil zelf ook af van die reserveringsregel. "Die regel is historisch ontstaan toen bussen nog met opstapjes voorzien waren. Daarom moesten mensen in een rolstoel reserveren zodat De Lijn een toegankelijke bus kon voorzien. Maar die regel is vandaag niet meer nodig", klinkt het. Daarom is de vervoersmaatschappij vorig najaar een proefproject gestart met 'meer mobiele lijnen', één per Vlaamse provincie. (ADA)