Rolstoelgebruikers houden actie tegen reservatieplicht De Lijn 25 augustus 2018

02u32 0

Een achttal rolstoelgebruikers van over heel Vlaanderen verzamelden gisteren aan het perron van De Lijn, ter hoogte van Berchem Station. Ze voerden actie tegen de reserveringsmaatregel van De Lijn. Die maatregel zegt dat rolstoelgebruikers hun plek op voorhand moeten reserveren. Gisteren probeerden de rolstoelgebruikers de bus te nemen zonder reservatie. "De bedoeling is dat we de chauffeur vragen of hij ons op de bus wil laten, zonder reservatie. Als de chauffeur dat toelaat, bedanken we hem of haar met een bloemetje en de titel van Topchauffeur. Op die manier willen we op een toffe manier onze eis toch kracht bijzetten", vertelt Cor Van Damme van Onafhankelijk Leven vzw. Volgens de vzw zie je amper rolstoelgebruikers op bussen en trams omdat de reserveringsmaatregel afschrikkend werkt. "Terwijl wij ons bijna alleen met de bus en tram kunnen verplaatsen. Autorijden en fietsen zit er voor ons niet in", aldus Cor. Tijdens de actie waren alle chauffeurs bereid hen te helpen.





De Lijn zegt zelf af te willen van de reserveringsregel. "Omdat De Lijn komaf wil maken met de reserveringsplicht voor rolstoelgebruikers, is vorig najaar een proefproject gestart met 'meer mobiele lijnen', 1 per Vlaamse provincie. Hiervoor heeft De Lijn de toegankelijkheid van alle 36.000 haltes in kaart gebracht. Gebruikers van bus en tram kunnen nu zelf nakijken of hun opstap- en afstaphalte toegankelijk is", vertelt Tom Van De Vreken van De Lijn. Na een positieve evaluatie van gebruikers en chauffeurs wordt het project dit najaar uitgebreid tot 69 toegankelijke lijnen. (ADA)