Ringland zoekt figuranten 18 april 2018

Ringland is voor komende zondag nog op zoek naar zo'n 25 figuranten voor hun nieuwste campagnefilm Straatvinken. Dat is het jongste broertje van CurieuzeNeuzen. Rij je graag een half dagje rond op de set met je (elektrische fiets), auto, skateboard of bakfiets? Dan ben je van harte welkom op zondag van 11.30 uur tot 18 uur in de Dolfijnstraat in Berchem. Ringland zoekt nog één elektrische auto (groen of blauw), zes gewone auto's (groen of blauw), één bestelwagen (groen of blauw) en één vrachtwagen (groen of blauw). (NBA)