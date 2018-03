Potje op vuur leidt tot brand 10 maart 2018

02u33 0

Een zwarte rookpluim schrikte gisterenochtend de Grote Steenweg in Berchem op. In een appartementsgebouw was brand uitgebroken op de vijfde verdieping. De brandweer snelde ter plaatse en had de brand snel onder controle. "Een vergeten potje op het vuur is de oorzaak", klinkt het. Er zijn geen gewonden gevallen. Het pand was nadien nog steeds bewoonbaar. Het incident bracht heel wat rookhinder met zich mee en de Steenweg werd tijdelijk afgesloten door de politie. (BSB)