Plots komt het verdwijnpaaltje naar boven 26 maart 2018

02u32 0 Berchem Een busschauffeur van De Lijn die richting Lier reed, is zaterdagnamiddag lichtgewond geraakt bij een bizar ongeval aan het station van Berchem.

Op het moment dat de bus, die vanuit de Cogels Osylei kwam, over de verdwijnpalen reed, kwam een van de paaltjes plots naar boven. De politie bevestigde dat de paal wel degelijk naar beneden was op het moment dat de bus erover reed. Maar het paaltje kwam plots naar boven. De bus botste door het ongeval tegen een muurtje. "De mensen die op de bus zaten, konden overstappen op een andere bus. De bus werd getakeld", klinkt het bij De Lijn. Door het ongeval was er plaatselijk wel enkele uren een omleiding. (VTT)