Perimeter rond Belfiuskantoor Berchem na vondst vreemde substantie in bankautomaat: DOVO komt ter plaatse voor controle Toon Verheijen

07 april 2019

11u34 2 Berchem De Grote Steenweg in Berchem is gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer nadat er in een een bankkantoor van Belfius een vreemde substantie was aangetroffen in een bankautomaat. Er is voor alle zekerheid een perimeter ingesteld.

“Het lijkt erop dat iemand de bankautomaat heeft willen manipuleren", zegt Sven Lommaert van de Lokale Politie Antwerpen. “Er is een substantie aangetroffen in de automaat. We hebben de ontmijningsdienst Dovo ter plaatse gevraagd om na te gaan of het om een explosief kan gaan en dat er dus misschien sprake is van een mislukte plofkraak. Voor alle duidelijkheid: er is dus niets ontploft."