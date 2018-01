Overval op Quick aan Grote Steenweg 23 januari 2018

Een gemaskerde man heeft zondagavond kort voor sluitingstijd een overval gepleegd op de Quick aan de Grote Steenweg in Berchem. De dader kwam de zaak binnen met een mes en kon cash geld uit een van de kassa's buitmaken. Daarna zette hij het op een lopen. De politie kwam snel ter plaatse en vond in de omgeving de jas en de panty die de man over zijn hoofd droeg tijdens de overval. Ook de lege geldlade vond de politie terug. De overvaller zelf verdween spoorloos. (VTT)