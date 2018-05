Opening nieuwe Kunstenplein met feestweekend 03 mei 2018

Het nieuwe Kunstenplein tussen het Berchemse districtshuis, bibliotheek De Poort en Academie Berchem wordt tijdens het weekend van 5 en 6 mei officieel geopend met een feestweekend. Het gebied tussen het districtshuis, bibliotheek De Poort en Academie Berchem was lange tijd niet toegankelijk. Het Kunstenplein brengt daar verandering in en geeft de Berchemnaars een nieuwe ontmoetingsplek. In afwachting van een definitieve heraanleg in de toekomst kreeg het plein een houten zittribune en een lange houten trap. Een helling laat fietsers en voetgangers het hoogteverschil overbruggen. Tijdens het feestweekend staan er twee dagen lang activiteiten op het programma. Het volledige programma staat op de website van het district Berchem. Kinderen kunnen er deelnemen aan tal van kermisactiviteiten, er is een dj-workshop van 19.30 uut tot 23 uur is er een buurtfeest. (ADA)