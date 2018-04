Open Vld laat ervaren veertigers districtslijsten trekken 27 april 2018

02u43 0 Berchem Edith Lampo (Hoboken), Werner Theuns (Wilrijk) en Kris Gysels (Berchem) trekken in oktober de Open Vld-lijst in hun district. Dat heeft Antwerps kopstuk Philippe De Backer bekendgemaakt. Willem-Frederik Schiltz moet het redden van op de derde stek in Berchem.

De liberalen pakken niet uit met volslagen nieuwkomers als aanvoerders van de drie Antwerpse zuiderdistricten. Lampo, Gysels en Theuns zijn veertigers die het klappen van de zweep kennen. Toch is enkel Theuns momenteel districtsschepen. De andere twee zijn afdelingsvoorzitter.





Een opvallende naam prijkt in Berchem op 3: Willem-Frederik Schiltz. Het Vlaams parlementslid was in deze legislatuur twee jaar lang districtsschepen. In Antwerpen dan wel, want intussen is hij met zijn vrouw Freya Piryns verhuisd naar Berchem. Zij trekt daar het kartel Groen/sp.a. Piryns wil graag districtsburgemeester worden.





Districtsraad

In dat geval kan Schiltz sowieso niet in de districtsraad zetelen. "Ja, maar we zien wel wie wáár is verkozen en kiezen dán", reageert Schiltz. "Dat ik niet bovenaan sta, is logisch. Stel je voor dat Freya en ik allebei een lijst trekken en elkaar in de ogen moeten kijken op debatten. Nogal raar."





Strijdplaats

Schiltz vindt ook dat Kris Gysels al heel mooi werk heeft geleverd en dus zijn koppositie verdient. "Ik hoop de partij een extra zetel te bezorgen (Open Vld heeft er nu twee, red.)."





Schiltz staat ook op een strijdplaats - vierde - voor de gemeenteraad. Nog in Berchem staat huidig districtsschepen Ann Bakelants op nummer twee.





Edith Lampo moet in Hoboken Open Vld vanuit de oppositie weer in het college loodsen. De top-3 wordt vervolledigd door lokaal ondervoorzitter Dirk Parijs en politiek nieuwkomer Tess Goossens, niet te verwarren met haar van de tv bekende naamgenote.





Middenstand

Werner Theuns is de logische kopman in Wilrijk. Hoogst geplaatste vrouw is Alexandra D'Archambeau. Zij werd een tijdlang getipt als het Antwerpse nummer twee, maar wordt nu opnieuw uitgespeeld in Wilrijk. Op de derde plaats staat Wim Verreyken, die goed thuis is in de middenstand. (PHT)