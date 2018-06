Op bootcamp in Brilschanspark 15 juni 2018

Meer spieren, minder vet en een betere conditie: u kan er werk van maken tijdens de gratis bootcamps in het Brilschanspark. Deze zomer kunnen sportievelingen elke woensdagavond in groep trainen onder begeleiding van een professionele trainer. Trainer Steven Selleslags legt uit: "Met de oefeningen die we doen, train je de spieren van je hele lichaam: armen, borst, rug, buik, benen, schouders. Het tempo wisselt voortdurend. Die intervallen zijn ideaal om calorieën te verbranden."





De bootcamps vinden altijd buiten plaats. Selleslags: "Dat is eens iets anders dan een fitness waarin je altijd binnen bent. Je hoeft trouwens niet superfit te zijn om deel te nemen. Met een normale basisconditie kan je eraan beginnen."





De bootcamps in het Brilschanspark vinden plaats van 20 juni tot en met 15 augustus, telkens van 20 tot 21 uur. (BJS)