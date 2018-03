Nieuwe zone 30 rond Middelheim 13 maart 2018

02u37 0

Het district Berchem krijgt er vanaf april een laatste nieuwe zone 30 bij. Het gebied strekt zich rond Middelheim uit: tussen de Elisabethlaan, de Prins Boudewijnlaan, de Koninklijkelaan (middenrijbaan) en de grens met Antwerpen en Wilrijk.





Districtsschepen voor Mobiliteit Bruno De Saegher (N-VA) is blij dat nu heel Berchem verdeeld is in zones 30. "Alleen de grotere assen behouden een regime van 50 of 70 kilometer per uur. We kunnen door aanpassingen aan de infrastructuur, bijvoorbeeld met verkeersdrempels of smallere wegen, de zone 30 beter afdwingen." (PHT)