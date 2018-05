Nieuwe erfgoedbrochure voor De Veldekens 24 mei 2018

Het district Berchem heeft een nieuwe erfgoedbrochure uitgewerkt, 'Buiten de wallen'. Die wordt op 27 mei tijdens een erfgoedwandeling voorgesteld. Geïnteresseerden kunnen dan deelnemen aan een geleide wandeling. Deze route neemt wandelaars mee doorheen wijk De Veldekens. De wandeling duurt 2 uur. De bundel 'Bewaar Berchem' die de vijf erfgoedbrochures bundelt, wordt tevens op 27 mei in primeur voorgesteld. De erfgoedbundel 'Bewaar Berchem' is vanaf 1 juni te koop in bibliotheek De Poort.