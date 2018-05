Nieuw adviesorgaan rond verslavingen opent deuren 03 mei 2018

02u45 0

Adviespunt Verslaving heeft haar deuren geopend in de Boomgaardstraat in Berchem. De nieuwe organisatie wil laagdrempelig advies op maat bieden omtrent verslaving. Ze wil burgers zo beter begeleiden in hun zoektocht naar informatie en gepaste hulpverlening. Adviespunt Verslaving wordt een nieuw adviescentrum in Antwerpen waar burgers terecht kunnen met vragen rond verslaving in de ruime zin. Daarbij focust de organisatie niet alleen op middelenverslaving, maar ook op gedragsverslaving. Het adviespunt biedt zelf geen hulpverlening aan. De organisatie vormt een samenwerkingsverband tussen vier gespecialiseerde Antwerpse drughulpverleningscentra: ADIC, de Sleutel, Free Clinic en Vagga Verslavingszorg. Meer informatie over het initiatief kan je vinden op de website www.adviespuntverslaving.be. (ADA)