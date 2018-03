Na 'De Burgerij' en 'De Vlam'... 'Burger Square' op Tramplein 16 maart 2018

02u47 0 Berchem Het Tramplein in Berchem verwelkomt (weeral) een nieuw hamburgerrestaurant. Op de locatie waar eerder De Burgerij van ex-sportjournalist Robin Janssens en De Vlam zaten, ging gisteren 'Burger Square' open.

Met een heuse 'Grand Opening' zwaaide Burger Square gistere de deuren open. Zoals de naam doet vermoeden, worden in de nieuwe zaak voornamelijk hamburgers geserveerd. "Rundsburgers, kipburgers, visburgers, noem maar op", zegt kersvers uitbater Omkar Sharma (38). "Maar we serveren ook gezonde slaatjes en typisch Belgische gerechten zoals vol-au-vent of Italiaanse klassiekers zoals spaghetti."





Sharma heeft bakken horeca-ervaring. Sinds 2006 roerde hij de potten van verscheidene Antwerpse restaurants. "Ik heb onder meer in Oost, De Burgerij, Roest en Sil'eau gewerkt", zegt hij. "Maar stiekem droomde ik van mijn eigen zaak."





Het horecapand aan het Tramplein heeft er een hobbelig parcours opzitten. Eind 2009 kwam er de eerste vestiging van De Burgerij, het premium-burgerrestaurant van ex-sportjournalist Robin Janssens en zijn zakenpartner Bjorn Meeuwsse. De horecabazen - die later nog filialen op het Eilandje en de Leopoldplaats zouden openen - deden De Burgerij op het Tramplein in 2017 dicht. Enkele maanden later opende op dezelfde locatie De Vlam de deuren. Het restaurant, dat op gezonde groentegerechten mikte, was geen succes en sloot al na een halfjaar de deuren. Sindsdien stond de zaak leeg. (BJS)