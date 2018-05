Marinower en Borginon duwen liberale lijst 25 mei 2018

03u01 0 Berchem Onderwijsschepen Claude Marinower zal in oktober de Open Vld-lijst voor de districtsraad in Berchem duwen. Net boven hem staat Fons Borginon, ook met een lange staat van dienst bij de liberalen. "Ik woon 29 jaar in Berchem en steun graag een ploeg die kennis, daadkracht en ambitie uitstraalt", zegt Marinower.

Open Vld wil absoluut beter doen dan de twee zetels die de partij in 2012 in het district Berchem behaalde. De top van de lijst was al bekend: op 1 staat Kris Gysels, op 2 huidig lokaal schepen Ann Bakelants en op 3 Willem-Frederik Schiltz. Die neemt het onder meer op tegen zijn echtgenote Freya Piryns, lijsttrekster van Groen/sp.a. Claude Marinower duwde de Berchemse lijst ook al in 2006 en 2012. In de legislatuur 1995-2000 zetelde hij in de districtsraad. "Er zijn nogal wat raakvlakken tussen ons programma voor de stad en dat van de districten. Berchem is volop in ontwikkeling, onder meer rond het station. Dat gaat nog versnellen met de projecten voor de overkapping van de Ring", licht Marinower toe. Jurist Fons Borginon was in 2006 en 2012 de Berchemse lijsttrekker bij Open Vld (met Vivant erbij in 2006). Vier jaar geleden verliet hij de districtsraad. "Ik moest geen seconde nadenken over de vraag om de lijst te steunen. We hebben warme en aangename mensen. Ik wou dit gewoon doen." (PHT)