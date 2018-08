Ludo Coeckstadion speelklaar bij start voetbalseizoen 06 augustus 2018

02u23 0

De aannemer gat vandaag voort met de ingrijpende sloopwerken van de staantribunes en een aantal kleinere gebouwen van het Ludo Coeckstadion in Berchem. Zo zal het stadion voor Berchem Sport speelklaar zijn tegen de start van het voetbalseizoen. Na een veiligheidsinspectie is beslist dat de hoofdtribune van het stadion onder een aantal voorwaarden is goedgekeurd voor de wedstrijden. De stad bespreekt nu samen met de club verder onder welke modaliteiten de voorbereidende wedstrijden en de competitiematchen kunnen plaatsvinden. Het stadion zal op dat moment opgeruimd zijn en open voor de spelers en supporters. Er komen ook nog een aantal terreinverhardingen, omheiningen en aanplantingen. In een tweede fase wordt de hoofdtribune gerenoveerd en komt er een nieuwe overdekte staantribune, tegen de zomer van 2019. (ADA)