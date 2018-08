Leraar bij dag, operazanger bij nacht Koen (36) combineert passie voor wiskunde met bijzondere hobby BEN CONAERTS

08 augustus 2018

02u51 0 Berchem Wanneer hij niet voor de klas staat, is er een grote kans dat je Koen van Agtmael (36) terugvindt op het podium. Daar ontpopt de wiskundeleerkracht zich tot operazanger en pakt hij hele zalen in met zijn baritonstem. In september speelt hij in 'Carmen' van Frank Van Laecke.

Had je Koen van Agtmael vijftien jaar geleden gezegd dat hij als zanger ooit voor volle zalen zou staan, hij had er eens hartelijk om gelachen. Wiskundeleerkracht in het middelbaar, daar zou zijn toekomst liggen. Maar intussen is de Lintenaar allang geen groentje meer in de opera- en musicalwereld. Hij maakte reeds indruk met de hoofdrollen van Graaf di Luna in 'Il Trovatore' en van Dr. Malatesta in 'Don Pasquale'. En in september is hij te zien in 'Carmen', waarin hij rol van Morales voor zijn rekening neemt.





Daens

"Ik heb het geluk gehad dat ik de juiste mensen op de juiste plaats ben tegengekomen. In 2008 mocht ik meespelen als figurant in de musical 'Daens'. Op een bepaald moment was ik mijn stem aan het oefenen achter de coulissen en kwam regisseur Frank Van Laecke naar me toegestapt. 'Jij kan best goed zingen', zei hij, 'daar moet je iets mee doen.' Ik had op dat moment nooit een zangopleiding gehad. Ik zong eigenlijk enkel als ik onder de douche stond. Maar de laatste voorstellingen van 'Daens' kreeg ik van Frank de kans om mee te zingen in het ensemble. Maar daarmee is het allemaal begonnen."





Passie en overgave

Niet veel later gaat Koen in de leer bij operazanger Piet Vansichen, die hem langzaam maar zeker klaarstoomt voor het echte werk. "Voor een grote rol ben je makkelijk een jaar voor de première bezig. Maar als je dan op het podium staat en je voluit kan zingen, is dat fantastisch. Daar kan ik mezelf met passie en overgave ingooien."





Maar hoe graag Koen ook op het podium staat, hij blijft de opera en de musical voorlopig nog combineren met zijn hoofdberoep als wiskundeleerkracht. Hij staat voor de klas in O.L.V. Pulhof in Berchem, waar hij les geeft aan de leerlingen van het derde en vierde middelbaar. "Sommige leerlingen vragen me weleens of ik iets wil zingen, maar dat vind ik toch net een brug te ver. Het is wel al gebeurd dat ik, als we vijf minuutjes overhebben, een stukje opera laat horen. Dat vinden de leerlingen meestal wel fijn, want voor veel jongeren is het een onbekend genre. Maar als ze mij willen horen zingen, moeten ze maar naar een van de voorstellingen komen." (lacht)





Praktisch

De opera 'Carmen' gaat op 15 september in première in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Alle informatie is te vinden op de website www.musichall.be.