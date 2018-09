Leerlingen verwelkomd door ... matrozen 04 september 2018

De leerlingen van De Merode, een school voor buitengewoon onderwijs op het Frans Vanhombeeckplein in Berchem, zullen zich hun eerste schooldag nog lang herinneren. Ze werden 's ochtends namelijk door ... matrozen verwelkomd. Om de leerlingen te verrassen hadden de leerkrachten zich in zeelieden gekleed. Voor onze fotograaf gooiden de verklede leerkrachten maar wat graag hun hoedje in de lucht.





(BJS)