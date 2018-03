Leerlingen dompelen zich onder in moderne kunst 23 maart 2018

02u54 0 Berchem De leerlingen van het GO! Koninklijk Atheneum Berchem worden een hele week ondergedompeld in moderne kunst.

Tijdens een kunstzinnige projectweek onder leiding van Piazza dell'Arte worden de leerlingen verdeeld over twaalf verschillende kunstateliers. Hierbij wordt rekening gehouden met hun eigen voorkeur. Deze kunstateliers zijn geen individuele eilandjes: vaak werken ze samen aan een medium-overschrijdend eindresultaat. Denk aan grafische projecties op 3D-installaties, dans op zelfgemaakte soundscapes of performance art binnen een eigen decor met eigen kostuums.





Op het einde van de week komt alles samen in een groots openbaar toonmoment waar de creaties en hun scheppers kunnen schitteren voor een publiek van medeleerlingen, ouders, vrienden en leerkrachten. Deze tentoonstelling vormt de apotheose van hun afgelegde traject en misschien wel het begin van een boeiende artistieke carrière. Vanavond stellen de leerlingen het resultaat voor in hun school tijdens een toonmoment. (ADA)