Koppel steelt fietsen aan Berchem-station met betonschaar Sander Bral

19 december 2018

Een koppel vertoonde in de nacht van dinsdag op woensdag een ongezonde interesse voor de fietsen aan het treinstation Antwerpen-Berchem. De man en de vrouw waren aangekomen zonder fietsen, maar hadden de plaats verlaten met een paar fietszakken en twee fietsen in de hand. De politie werd verwittigd en kon de verdachten ter plaatse aantreffen, ze bleken in het bezit van een betonschaar. De twee fietsen en de betonschaar werden in beslag genomen, de man en de vrouw van vijftig jaar werden gearresteerd.