Kelderbrand door defecte fietsbatterij 02 augustus 2018

De brandweer moest zich gisterenmiddag naar de Lodewijk Van Sullstraat reppen in Berchem voor een brand. In de keldergarage van een appartementsgebouw vatte de batterij van een elektrische fiets plotseling vuur. Vermoedelijk ontstond de brand tijdens het opladen van de batterij. De brandweer had het vuur snel onder controle en er vielen geen gewonden. Wel was er veel rookontwikkeling waardoor de bewoners van het pand even geëvacueerd moesten worden. De elektrische fiets raakte zwaar beschadigd. (BSB)