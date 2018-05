Jobdag voor erkende vluchtelingen 11 mei 2018

02u24 0

Talentenfabriek organiseerde een eerste jobdate voor erkende vluchtelingen die de opleiding Elektro Anders afronden. Elektro Anders is een vakopleiding industriële elektriciteit in combinatie met Nederlandse taalles en een cursus culturele diversiteit. "Belangrijk voor tewerkstelling in de industrie is de nadruk op veiligheid. De cursisten slaagden allemaal met glans voor hun VCA-examen. Ze behaalden het veiligheidsattest in het Nederlands. Dat is een belangrijke troef", zegt Katrien Didden van Talentenfabriek. Er waren negen cursisten van wie vier een hoger diploma of een master diploma op zak hadden uit hun land van herkomst. De cursisten komen uit Syrië en Irak en volgden in hun thuisland een opleiding elektriciteit of hadden al relevante ervaring. In totaal waren er twaalf bedrijven vertegenwoordigd uit de metaalsector die zich vooral bezig houden met industrieel onderhoud en het elektrische vakgebied. (ADA)