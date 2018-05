Jarige Stadsakker opent 21ste moestuin 26 mei 2018

Stadsakker heeft op zijn vijfde verjaardag de 21ste moestuin officieel geopend. Dat gebeurde in Berchem naast de site van de Zomerfabriek. Al 5 jaar legt Stadsakker moestuinen aan op plaatsen waar je ze niet verwacht in de stad: een plein, een plantenbak, een park of een grasstrook aan een parking. Plaats zoeken voor moestuinen in Berchem was niet eenvoudig. Het district heeft een zeer hoge bevolkingsdichtheid van 7.350 personen per vierkante kilometer. Het gaat om een sociaal-economieproject voor 4 langdurig werkzoekenden als opstap naar vast werk. Ze leren de knepen van het vak bij Stadsakker: zaaien, wieden, oogsten, plantgoed voorkweken en moestuinen aanleggen. Iedereen met groene vingers kan zich aanmelden via bram@posthofvzw.be. (ADA)