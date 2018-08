Inspecteur in opleiding vindt inbreker achter kassa 27 augustus 2018

Een van de bewoners van een appartementsgebouw op de Koninlijkelaan belde zaterdag in de vroege ochtend naar de politie omdat hij inbrekers hoorde in een zaak onder zijn appartement. Er werden snel enkele patrouilles aangestuurd om nazicht te doen. Er werd niet meteen braakschade vastgesteld. Maar tijdens de controle merkte een aspirant-inspecteur een persoon op die zich achter de kassa verstopte. De man had een koevoet vast en droeg een zak met een hamer en geld in. Hij werd overmeesterd en weggebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. Intussen werd ook duidelijk dat de inbreker zich een toegang had verschaft langs het raam om de hoek van het gebouw. Daar waren duidelijke braaksporen te zien. De verdachte van 38 wordt voorgeleid.