Inschrijven voor Polder 10 Miles 20 maart 2018

Zondag 22 april vindt de 5de editie van de Polder 10 Miles plaats. Deze loopwedstrijd van 16 km begint in Zandvliet en gaat onderweg door de bossen en rustige straten van Berendrecht en Zandvliet. Er is een tijdsregistratie en bevoorrading onderweg en supporters mogen zelfs meefietsen. De wedstrijd valt bewust samen met de Antwerp 10 Miles. De organisatoren zien het als een alternatief voor iedereen die een landelijke omgeving verkiest boven de drukte in de stad. Dat slaat blijkbaar aan want het aantal deelnemers neemt elk jaar toe. De start staat gepland om 15 uur. Inschrijven dient op voorhand te gebeuren via www.polder10miles.be.