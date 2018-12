Inbrekers in containerpark op heterdaad betrapt Sander Bral

03 december 2018

14u50 0

Een bewakingsagent verwittigde zondagochtend de politie toen hij op camerabeelden kon zien hoe twee mensen rondliepen in het containerpark in de Arbeidersstraat in Berchem. Er werd een patrouille aangestuurd die kon vaststellen hoe de twee verdachten een gat in de omheining hadden gemaakt en aan het rondneuzen waren op het terrein. De twee inspecteurs naderden in stilte en konden de twee op heterdaad betrappen, handboeien en arresteren. De man van 45 jaar en de vrouw van 56 jaar waren in het bezit van speed, inbrekersmateriaal, een mes, een boksbeugel en een aantal elektronische toestellen die ontvreemd waren uit het containerpark. De vrouw had bovendien nog een bevel tot gevangenneming open staan. Bij een huiszoeking bij de twee thuis werd nog speed en nog -vermoedelijk gestolen- elektronica aangetroffen. De zoon van de vrouw ontvluchtte bij aankomst van de politie de woning. Hij was vrij onder voorwaarden en wordt geseind.