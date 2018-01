Ideale Woning heeft 42 appartementen klaar 27 januari 2018

03u29 0 Berchem Op de hoek van de Spoorwegstraat en de Groenenhoekstraat in Berchem is gisteren een nieuw woonproject van sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning voorgesteld.

Op de site stond vroeger een gebouw uit 1930 met 66 sterk verouderde wooneenheden. De Ideale Woning besloot het gebouw af te breken en te vervangen door een nieuw gebouw met 42 wooneenheden. "De nieuwe wooneenheden zijn hedendaags, comfortabel en milieuvriendelijk", zeggen Antwerps schepen van Wonen Fons Duchateau (N-VA) en De Ideale Woning-voorzitter Dirk de Kort (CD&V). "Er is bovendien veel aandacht besteed aan mobiliteit: er zijn in het gebouw fietsbergingen, een ruime ondergrondse parking én een laadpunt voor scootmobiels."





Onder de vele aanwezigen op de inhuldiging: Henri Verbruggen en Louisa Wery, beide 79 jaar. Zij trekken eerstdaags in een appartement op de gelijkvloerse verdieping. "Het doet een beetje raar", geven ze toe. "We hebben 52 jaar in een huisje gewoond op een boogscheut hier vandaan. We zijn daar verplicht moeten vertrekken. Hopelijk vinden we in onze woonst snel onze draai."





Van de 42 wooneenheden staan er nog tien te huur. (BJS)