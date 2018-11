Huis van het Kind opent met groot feest ADA

Op woensdag 12 december opent een nieuw Huis van het Kind in Berchem. Tijdens een openingsfeest kan je ontdekken wat het Huis van het Kind doet. Je kan er kennis maken met het aanbod en de medewerkers. Ondertussen kunnen kinderen zich amuseren tijdens gratis activiteiten. In de voorleeshoek kunnen ze luisteren naar verhalen, er zijn knutselhoeken waar ze samen met een kunstenares creatief bezig kunnen zijn en er kan getekend worden op de kribbeltafel. De Kleine Chef zorgt voor kleine en gezonde hapjes. Om 14 uur en 16 uur is er de theatervoorstelling Knorren en Kussen voor kinderen vanaf 4 jaar. Op voorhand inschrijven via huisvanhetkind_berchem@stad.antwerpen.be