HETSTEEN houdt afscheidsfeest 12 februari 2018

De kunsteducatieve werking van HETSTEEN verhuist dit voorjaar naar de Antwerpse Droogdokken om er onder de nieuwe naam Stormkop verder activiteiten te organiseren rond het thema maritiem erfgoed.





Voordat ze, net voor de zomer, de nieuwe plek bestormen, heeft HETSTEEN zaterdag een laatste feest voor jong en oud gegeven. HETSTEEN staat bekend als speeltuin voor creativiteit, nieuwsgierigheid en verbeelding: dromen, denken en doen. In zes jaar tijd namen meer dan 10.000 kinderen, alleen of in klas- of familieverband, deel aan een atelier in HETSTEEN. (BJS)