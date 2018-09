Het Hinkelpad stelt nieuw logo voor 04 september 2018

02u39 0

Basisschool Het Hinkelpad, gelegen in de Geluwestraat in Berchem, had voor haar leerlingen een primeur in petto. Met gepaste trots werd op de eerste schooldag het nieuwe logo van de school voorgesteld. Voor het fotomoment op de speelplaats namen de leerlingen van het eerste leerjaar plaats voor het plakkaat met het logo. Achteraan staan de oudere leerlingen.





(BJS)