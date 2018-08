Heilig Hartbeeld in oude glorie hersteld 01 augustus 2018

Het witstenen Heilig Hartbeeld voor de Sint-Willibrorduskerk in Berchem is in haar oude glorie hersteld. Het district heeft het honderd jaar oude standbeeld laten ontmossen en herschilderen.

Het Heilig Hartbeeld werd in 1918 in de tuin van de kerk opgericht. Dat gebeurde bij het 40-jarige bestaan van de basiliek in de Merodelei. Ondanks het verbod van de Duitse bezetter kwam kardinaal Mercier het beeld destijds inzegenen.





Sinds 1983 is de Sint-Willibrorduskerk, in de Heilig-Hartstraat, erkend als beschermd monument. Daarom kan de parochie voor grote restauratiewerken rekenen op steun van de Vlaamse regering. Onlangs nog werd de zijgevel opgeknapt. En momenteel worden in Duitsland de glasramen onder handen genomen. Die werden in 1948 vervaardigd en brengen onder meer Fredericus de Merode in beeld. (BJS)