Gratis optredens in Bar Brilschans 18 augustus 2018

Van donderdag 23 tot en met zondag 26 augustus is Bar Brilschans er weer in het Berchemse Brilschanspark.





Er is kinderanimatie voor de allerjongsten. En je kan er ook komen luisteren naar gratis muziekoptredens. Zo treedt op donderdag tributeband De Kreunaers op en brengt vrijdag de band Eddy et les Vedettes een ode aan verschillende Franse zangeressen. Zaterdag komt Paul Michiels, die 70 wordt, en zondagavond treden de Bonanza's op. (BJS)