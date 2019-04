Gezochte crimineel op gestolen fiets moet terug naar gevangenis Sander Bral

17 april 2019

12u45 0 Berchem Een inspecteur van het politiewijkteam van Berchem merkte na zijn dienst een gezochte crimineel op. De man in kwestie is onder meer gekend als fietsdief en heeft bevel tot gevangenneming openstaan van vier jaar.

De inspecteur besloot even rechtsomkeer te maken en volgde de 41-jarige man terwijl hij telefonisch zijn collega’s verwittigde. Dankzij de aanwijzingen van de inspecteur was het eenvoudig voor zijn collega’s om de verdachte te lokaliseren. Ter hoogte van de Dianalaan was het snelleresponsteam ter plaatse, maar de verdachte vluchtte weg met de fiets bij het zien van de politie. Uiteindelijk konden de inspecteurs de man staande houden in de Valkenputstraat. De verdachte bleek in het bezit van cannabis en bovendien werd er in zijn tas een tang en een doorgeknipt fietsslot aangetroffen. Mogelijk reed de man dus op een gestolen fiets op het moment dat hij gevat werd. De man werd gearresteerd en zal moeten terugkeren naar de gevangenis.