Geseinde wagen levert 5 pv's op

Na een hit van een camera met nummerplaatherkenning kon gisteren een geseind Duits voertuig onderschept worden op de Singel ter hoogte van de Uitbreidingstraat in Berchem. De Bulgaarse identiteitspapieren van de chauffeur bleken vervalst. Hij kon geïdentificeerd worden als een 53-jarige Kosovaar die was uitgewezen uit ons land en van wie het rijbewijs was ingetrokken. Er werden pv's opgemaakt omdat de man geseind stond, voor schending van voorwaarden (omdat hij België opnieuw was binnengekomen), voor rijden zonder rijbewijs, voor illegaliteit en voor het gebruiken van vervalste identiteitsdocumenten. Zijn twee passagiers konden na controle beschikken. (BSB)