Freya Piryns trekt enige groen-rode lijst 23 april 2018

Op de Groen-lijst voor de gemeenteraad kreeg ze de plek van voorlaatste lijstduwer, maar Freya Piryns is in oktober wél het kopstuk van de kartellijst van Groen en sp.a in het district Berchem. Tweede wordt Erkan Ozturk (sp.a).





Dat groen en rood samen naar de kiezer trekken in Berchem, lag in de lijn der verwachtingen. Nochtans lukte een kartel in geen enkel ander district na de implosie van Samen in de stad. "Deze lijst zet de goede samenwerking van de voorbije zes jaar voort", zegt Piryns. Inhoudelijk worden mobiliteit, participatie en samenleven de speerpunten voor het kartel. Piryns heeft de ambitie om de huidige meerderheid te breken (N-VA, CD&V, Open Vld) en districtsvoorzitter te worden. In 2012 scoorde sp.a/Groen sterker dan N-VA. Jinnih Beels, het nummer 1 van de sp.a-lijst in de stad, steunt de lijst vanop de derde laatste plaats. Peter Raats (sp.a) is lijstduwer. (PHT)