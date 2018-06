Fietstrap tussen Posthofbrug en Ringfietspad 20 juni 2018

Het district Berchem legt deze zomer een trap met fietsgoot aan tussen de Posthofbrug en het Ringfietspad.





"Om een betere aansluiting te voorzien vanuit De Veldekens was er nood aan een bijkomende verbinding tussen het Ringfietspad en de Posthofbrug", argumenteert het district. "Door de aanleg van een betonnen trap met fietsgoten zal de Posthofbrug gemakkelijker te bereiken zijn via het Ringfietspad. Door deze nieuwe verbinding wordt ook de bedrijvensite CityLink vlotter bereikbaar voor fietsers en voetgangers."





De aannemer begint nog deze week met de werken. Als alles volgens plan verloopt, is de trap in de loop van augustus klaar. Tijdens de werken blijft het Ringfietspad toegankelijk voor fietsers. (BJS)