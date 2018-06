Fietsster zwaargewond 13 juni 2018

Aan de Pretoriastraat in Berchem is gisteren een vrouw van 29 jaar gewond geraakt bij een ongeval. Een 37-jarige bestuurder kwam met zijn auto van een bedrijfsparking. Op dat moment fietste ook de vrouw op het fietspad vanuit de richting van de Binnensingel. De auto raakte één van de pedalen van de fiets waardoor de vrouw zwaar ten val kwam. Ze werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het Sint-Vincentiusziekenhuis. De vrouw is niet in levensgevaar. (BSB)